Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cami tuvaletinde bir genç ölü bulundu

Cami tuvaletinde bir genç ölü bulundu

olay yerinde detay

Bağımlılık Cami Tuvaleti Uyuşturucu Bağımlısı Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-görgü tanıkları röportaj

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami tuvaletinde bir genç ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Hacı Cahit Köse Camisi'ndeki tuvalette hareketsiz bir şekilde duran bir kişi bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü belirlendi. Şahsın kimliğinin Ali Haydar T (22) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın berber dükkanında kalfa olarak çalıştığı öğrenildi. Şahsın cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ölüm sebebinin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğü iddia edilen şahsın ölüm haberini alan yakınları da sinir krizleri geçirdi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı