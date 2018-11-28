Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cami önünde telefon sırası - SAKARYA İzle

Cami önünde telefon sırası - SAKARYA İzle

- Köy camisinden görüntü - Cep telefonuyla görüşebilmek için sıra bekleyen vatandaşlardan detay - Vatandaşlarla röportajlar - Minareye çıkan vatandaşların telefonla konuşması - Sıra bekleyen vatandaşlarla röportajCami önünde telefon sırası - Sakarya 'da şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, baz istasyonu olmayan köylerinde minareye çıkarak cep telefonu görüşmesi yapıyor - Köy muhtarı Recep Yılmaz: - "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesindeki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, köylerinde baz istasyonu olmadığı için cep telefonu görüşmelerini minareye çıkarak gerçekleştiriyor.Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, GSM hatlarının vericisi olmadığı için cep telefonlarını kullanamayınca çareyi yüksek yerlere çıkmakta buldu.Cep telefonuyla görüşebilmek için minareye çıkan vatandaşlar, zaman zaman sıra beklemek zorunda kalıyor. - Camide sıraKöy muhtarı Recep Yılmaz, minarede yoğunluk olmasını engellemek için cami avlusunda sıra oluşturdu.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde cep telefonuyla görüşebilmek için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Görüşmelerini yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kaldıklarını aktaran Yılmaz, "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz." dedi.
Köy sakini Bilge Nur Zeybek de minareye çıkıp babasını arayacağını belirterek, "Köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefon görüşmesi yapmak için devamlı minareye çıkıp görüşmemizi yapıyoruz, başka türlü görüşemiyoruz." ifadelerini kullandı.Köyde baz istasyonu olmadığı için telefonların çekmediğini dile getiren Hikmet Doğru da sadece minareye çıkarak cep telefonuyla konuşabildiklerini kaydetti.

Baz İstasyonu Karya Bild Muhabir Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı