Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada

-Camiden görüntü

-Kaplaması sökülen bölgeler

-İtfaiyenin müdahalesi

-İtfaiye merdivenin sallanma anları

-Detaylar



( İSTANBUL )- Avcılar'da şiddetli fırtına camiyi vurdu- Cami kubbesine müdahale etmek isteyen itfaiyeciler merdivende beşik gibi sallandı- Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin şiddetli fırtınada kaplamaları söküldü İSTANBUL



- Avcılar'da depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar, şiddetli fırtına nedeniyle söküldü. Sökülen kaplamaları merdiven aracı yardımıyla almaya çalışan itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden biri yıkılmıştı. Minaresi yıkılan ve yetkililerden sonucunu bekleyen Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ni bu kezde fırtına vurdu. Caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar hızı saatte 100 kilometreye varan fırtına nedeniyle söküldü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve E-5 karayolu kenarında bulunan caminin sökülen kaplamaları için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni beşik gibi sallandı Ekipler, sökülen parçaları kontrollü olarak yerinden çıkarmak için merdivenle ulaşmaya çalıştı. Merdivenle parçaların söküldüğü yerden 30 metre yükseğe çıkan itfaiye ekiplerinin merdiveni şiddetli fırtınadan dolayı beşik gibi sallandı. Merdivenin sepetinde bulunan itfaiyecilerin yaşadığı zor anlar kamera ile kaydedildi.



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