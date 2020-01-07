Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada

Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada

Kubbeden görüntü

Şiddetli Fırtına Deprem Kamera Kubbe İtfaiyeciler 

-Camiden görüntü
-Kaplaması sökülen bölgeler
-İtfaiyenin müdahalesi
-İtfaiye merdivenin sallanma anları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Avcılar'da şiddetli fırtına camiyi vurdu- Cami kubbesine müdahale etmek isteyen itfaiyeciler merdivende beşik gibi sallandı- Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin şiddetli fırtınada kaplamaları söküldü İSTANBUL

- Avcılar'da depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar, şiddetli fırtına nedeniyle söküldü. Sökülen kaplamaları merdiven aracı yardımıyla almaya çalışan itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden biri yıkılmıştı. Minaresi yıkılan ve yetkililerden sonucunu bekleyen Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ni bu kezde fırtına vurdu. Caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar hızı saatte 100 kilometreye varan fırtına nedeniyle söküldü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve E-5 karayolu kenarında bulunan caminin sökülen kaplamaları için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni beşik gibi sallandı Ekipler, sökülen parçaları kontrollü olarak yerinden çıkarmak için merdivenle ulaşmaya çalıştı. Merdivenle parçaların söküldüğü yerden 30 metre yükseğe çıkan itfaiye ekiplerinin merdiveni şiddetli fırtınadan dolayı beşik gibi sallandı. Merdivenin sepetinde bulunan itfaiyecilerin yaşadığı zor anlar kamera ile kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı