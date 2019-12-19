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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cami inşaatından düşen işçi öldü - BURSA

Cami inşaatından düşen işçi öldü - BURSA

- İnşaattan detay - Olay yeri ekiplerinin çalışmasından detay Bursa 'da cami inşaatından düşen işçi öldüBURSA (AA) - Bursa 'da inşaatı devam eden caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.Merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde yapımı süren Osmangazi Hüdavendigar Camisi'nin inşaatında çalışan Murat Yıldız (22), çatıdan beton zemine düştü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ailesi Samsun'da yaşayan Yıldız'ın, Bursa 'ya akrabalarının yanına çalışmak için geldiği öğrenildi.Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenaze Cami İnşaatı Sağlık Ekipleri 

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