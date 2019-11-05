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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cami inşaatında çalışan işçi 5 metre yükseklikten betona düştü Haberi

Cami inşaatında çalışan işçi 5 metre yükseklikten betona düştü Haberi

Yaralıdan detay

İlk Müdahale Cami İnşaatı 

-112 ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa sevki
-olayı gören vatandaş ile röportaj

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te yapımı devam eden cami inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde 14 Mart 2019 tarihinde temeli atılan Ertuğrul Gazi Camii inşaatında çalışmakta olan Yaşar Keskin (29) yaklaşık 5 metre yükseklikteki tahta iskeleden beton zemine düştü. Yere düşen işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahta iskeleden düşen işçi sağlık durumunun yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, vatandaşlar düşme anında büyük bir ses duyduklarını ifade etti.

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