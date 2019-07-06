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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cami iki kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta Haberi

Cami iki kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta Haberi

-Caminin yıkılması

İş Makinesi Kubbe 

--Ayakta kalan minare
--Röp

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta yerine yenisi yapılmak üzere 2. Kez yıkılan Osman Paşa Camisinin tescilli 5 asırlık minaresi korundu. Sivas’ta Camiikebir mahallesinde bulunan Osmanpaşa Camisi, yerine yenisi yapılmak üzere bugün büyük bir ustalıkla yıkıldı. Caminin 5 asırlık minaresi ile özenle korundu. Yıkım esnasında minarenin zarar vermemesi için çevresi açılırken iş makinesi kullanılmadı. Minarenin çevresindeki taşlar tek tek elle toplanarak temizlendi. 5 asırlık minare yeni yapılacak olan camiye de hizmet verecek. Osman Paşa tarafından hicri 1000 miladi 1591 yılında inşa ettirilen cami 1958 yılında yıkılarak yerine yeni bir cami yapılmıştı. Minaresi ise korunmuştu. Kürsü ve pabuç kısmı taştan, gövde kısmı tuğladan, kubbesi ise çinkodan yapılan minare 1990 yılında kültür envanterine alınarak tescillenmişti. Cami çevresinde yıllardır ticaret yapan esnaflar, caminin ikinci kez yıkılıyor olmasına rağmen minaresinin 5 asırdır ayakta kalmasının dikkat çekici olduğunu söylediler. (VK-GF-
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