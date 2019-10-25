Cami için toplanan parayı çelik kasadan çalan hırsız, bozuk paraları bile bırakmadı... O anlar kamerada

-Cami Çevresindeki kamera görüntüleri

-Camide yer alan hırsızlık görüntüleri

-Hırsızlık olayı



( BURDUR ) - Cemaat çıktıktan sonra anahtarla açtığı camiye girip çelik kasayı boşalttı- Anahtarla açtığı caminin çelik kasasını yeniden kilitlemeyi ihmal etmedi BURDUR



- Burdur'da, bir caminin yardım paralarının konulduğu çelik kasadaki paralar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Paraların çalınması anı camideki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Burdur Merkez İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Caminde meydana geldi. Yatsı namazından sonra camiye gelen hırsız, daha önce yerlerini bildiği dış kapının anahtarını alarak kilitli kapıyı açıp camiye girdi. Önce cami görevlisinin odasına girerek yardım paralarının bulunduğu çelik kasanın anahtarını bulan hırsız, ardından çelik kasaya yöneldi. 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz hırsız, Kasayı anahtarla açarak içinden bir miktar paraya alıp önce kasayı kilitledi, ardından da caminin dış kapısını kilitleyip kayıplara karıştı. Hırsız, caminin dış kapısının anahtarını da aldığı yere bıraktı. Ertesi gün cami imamı tarafından fark edilen olay sonrası yapılan incelemede kasadan 400 TL civarında paranın çalındığı tespit edildi. Cami imamı durumu polise bildirdi. Camiye gelen olay yerini inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin camiye daha önce de birkaç kez girip küçük miktarlarda para çalmış olabileceği tahmin ediliyor.



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