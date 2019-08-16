Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Cami derneğinden örnek davranış...Şehit yakınları, gazilere ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz Haberi

Cami derneğinden örnek davranış...Şehit yakınları, gazilere ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz Haberi

dernek ve camiden görüntü

Şehit Yakınları Mahalle Muhtarlığı Güvenlik Güçleri Geçmiş Olsun Basın Açıklaması 

-duvara asılan tabeladan görüntü
-çayların doldurulması
-çayların dağıtılması
- Dernek üyesi Şevki Yıldız, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş ve Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yüksel Deliçay'ın açıklamaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da gazinin darp edilmesinin ardından bir caminin çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı. Bursa Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Hacı Veli Cami’nin altında bulunan Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te Ömür Karaman isimli gazinin darp edilmesinden sonra böyle bir karar alan dernek yapılan çirkin saldırıyı kınayarak, böyle bir uygulama başlattı. Dernek üyesi Şevki Yıldız, kısa bir basın açıklaması yaparak, “Aziz milletimiz tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerlemiş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere kahramanlıklar geçmiş armağan etmişlerdir. Ayyıldızlı bayrağımız onların cesaretleri sayesinde dalgalanmaktadır. Ezanlarımız minarelerimizden okunmaktadır. Bugün şehitlerimiz ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlıklar sayesinde bize düşen onlara ve emanetlerine sahip çıkmaktır. Geçtiğimiz günlerde Bursa'mızda bir gazimize yapılan saldırı hepimizi üzmüştür. Canı pahasına milletimiz ve vatanımız için mücadele eden gazimiz birkaç kendini bilmez tarafından darp edilmiştir. Olayın duyulması üzerine harekete geçen Valimiz Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Bizde Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak bu olay üzerine şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve güvenlik güçlerimize desteğimizi göstermek amacıyla bir karar aldık. Bugünden itibaren derneğimizde ücretsiz çay ikram etmeye başladık” dedi.
Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş, 15 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığını ifade ederek, “Mahalle kültürümüz en üst seviyede. Cami derneğimizin aldığı bu kararlardan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yüksel Deliçay, “Burası dedemin yaptırmış olduğu camidir. Burada bizde elimizden geldiğince bir şey yapmak istedik. Gazimize geçmiş olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı