Cami çatısına yuva yapan leylekler, köylülerin en sadık dostu

- Kırıkkale’de köy camisinin çatısına yuva yapan anne leylek ve yavruları köyde yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kulaksız köyü Camisi’nin çatısına yuva yapan anne leylek, yavrularına burada bakıyor. Sabahları camiye gelen cemaat ise namazdan sonra çatıdaki leyleklere bakarak zaman geçiriyor. Köylerine her sene leyleklerin geldiğini ve yavru çıkarttığını belirten Köy sakinlerinden Bekir Şahin, “Bazen düşüyor onları biz alıyoruz, çıkartıyoruz. Bizim misafirimiz onlar. Çok hoş bir şey yavrularına bakarız, seyrederiz. Ondan sonra yavrular böyle uçmaya çalışırlar. Kendileri uçarlar giderler göç zamanın da geri gelirler. Atalarımız dedelerimiz 'bereket gelir, bereketimiz geldi' derlerdi yani leylekleri bereket getirir manasında kullanırlar. Leylekler şahane bir hayvan, onları çok seviyoruz” dedi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine Bağlı Kulaksız köyünde 3 yıldır cami imam-hatipliği yapan Ömer Şahin, “Köyümüzün her tarafında ayrı ayrı güzellikler olduğu gibi işte bir konuklarımız var. Yukarıda 4 tane de yavru çıkardılar. Şu anda zaman zaman geriden takip ediyoruz hayvanları ama dua ediyoruz ki bu hayvanlar ilk uçmaya başladığında karşıdaki elektrik tellerine çarpmasınlar diye inşallah, her yıl gelsinler, onlar bizim konuğumuz olsunlar. Bu civarın insanı olarak biliyorum ki her köyde aşağı yukarı leyleklerimiz var. Vatandaşlardan istirhamım şudur ki bu hayvanlara farklı şekilde davranmamamızdır. Daha önce görev yaptığım yerlerde köy sakinlerinin anlattığına göre leyleklere sıkıntı yapılıyormuş, efendime söyleyeyim yuvaları uçuruluyormuş, bir daha asla o köye leylek gelmiyormuş. Şu anda köyümüzün bir güzelliği var ki öyle yemyeşil, her taraf bir de bu leyleklerin caminin çatısında olması harika bir görüntü veriyor” diye konuştu.

