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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cami avlusunda yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - İSTANBUL İzle

Cami avlusunda yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - İSTANBUL İzle

- Yaralı kişinin ambulansa alınması - Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerini çalışmaları - Görgü tanığı ile röportaj - Olay yeri ekiplerinin çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve cami avlusunda vücudunda yanıklar olduğu halde yaralı bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Şen Sokağı'ndaki Küçükbakkalköy Merkez Camisi bahçesinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, vücudunda yanıklar olan ve ismi öğrenilemeyen kişinin cami avlusunda yattığını gördü. Ardından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan bu kişi, ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı.Görgü tanıkları, söz konusu kişinin madde bağımlısı olduğunu ve kendisini ateşe verdiğini iddia etti.

İlk Müdahale Polis Hastane Madde Bağımlısı Sağlık Ekipleri 

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