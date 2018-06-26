Cami avlusunda cinayet Video

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Cenaze aracı

-Cenazenin araca yüklenmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te bulunan Şehzade Camiinin avlusunda erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cinayetin şüphelisi yada şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, 00.00 sıralarında Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii'nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusunda bir kişinin hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şahsın vücudunda çok sayıda bıçak veya delici alet yarası olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin şüphelisi yada şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

