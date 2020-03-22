Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - RİZE

Cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - RİZE

- Camiden anons edilmesi Rize 'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldıRİZE (AA) - Rize 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı camiden anons yapılarak duyuruldu.İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Rize Şeyh Camisi'nden yapılan anonsla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıldı.Anonsta, şu ifadelere yer verildi:"Değerli Rize liler. Tüm vatandaşlarımızın mecbur olmadan evden çıkmaması hepimizin sağlığı için gerekli olup, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Yasak kapsamındaki yalnız yaşayan hemşehrilerimizin 112, 155 ve 156 hatlarına bildirecekleri her türlü ihtiyaçları için ekiplerimiz yardımcı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın da tanıdıkları büyüklerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. #Evdekal Rize ."

Koronavirüs Bild Gesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı