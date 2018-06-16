Camda sıkışan kargayı itfaiye kurtardı Haberi



- Tekirdağ’da iki cam arasında sıkışıp kalan inatçı kargayı itfaiye kurtardı. Olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın camında bir karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki cam arasında mahsur kalan kargayı kurtarmaya çalıştı. Kargayı kurtarma çabaları amatör kameralar tarafından anbean kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin başarılı çabalarının ardından inatçı karga olduğu yerden çıkarıldıktan sonra kanatlanarak gözlerden kayboldu.

