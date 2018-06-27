Cambridge Dükü Prens William'ın Filistin temasları (1) - RAMALLAH

- Prens William'ın, Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid tarafından karşılanması - Ramallah Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlik alanlarını ziyaret etmesi - Prens William'ın Filistin Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen programda şu çekmesiİngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, resmi temasları kapsamında geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen programa katıldı. William'a Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub eşlik etti.