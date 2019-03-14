Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çamaşırları 3 gün asılı kalınca öldüğü ortaya çıktı

Çamaşırları 3 gün asılı kalınca öldüğü ortaya çıktı

polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

Kalp Krizi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Müfettiş Emekli Müfettiş 

-binada
-Balkondaki çamaşırlar
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş, komşularının çamaşırlar alınmayınca şüphelenmesi üzerine çağırdığı ekipler tarafından ölü olarak bulundu ELAZIĞ

- Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş, çamaşırları 3 gün balkonda asılı kalınca komşularının şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti. Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girilebilmesi için itfaiyeden yardım istedi. Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, araçtan merdiveni 2'nci katın balkonuna uzatarak içeri girdiğinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı kontrol etti. Yaşlı adamın bir süre önce kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi. Doğan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı