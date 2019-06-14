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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çamaşır makinesi bomba gibi patladı İzle

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı İzle

Mahalleden görüntü

( BURSA )- Mahalle sokağa döküldü BURSA

Çatı Katı Tahkikat İncirlik Çamaşır Makinesi 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin patlaması neticesi çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi İncirlik Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı. Dubleks dairesinin çatı katında bulunan çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı. Çıkan yangında evin içi dumanla kaplanırken evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Patlama sesini duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. (SA-UGR-
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