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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Çamaşır asarken ikinci kattan aşağı düştü

Çamaşır asarken ikinci kattan aşağı düştü

olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Olay Yeri İnceleme Gesi Sağlık Ekipleri 

-yaralının hastane görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asmak için balkona çıkan Suriyeli kadın, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Ahmet Türkel çevre yolunda bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Zuhour Ajjan El Hadid isimli kadın, yıkadığı çamaşırları balkonunda çamaşırlık ipine astığı sırada bir anda dengesini kaybedince 2. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın haber verilmesi üzerine olay yerini gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın yaşandığı yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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