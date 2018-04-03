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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cama nefesiyle şekil veriyor - ANTALYA

Cama nefesiyle şekil veriyor - ANTALYA

- Cam üfleme sanatından detay görüntüler - Hasan Mahir Özkardeş röportajı - DetayCama nefesiyle şekil veriyor - Antalya lı Özkardeş, ısıttığı boru ve çubuk camları, üfleyerek ve ocakta sabırla şekillendirerek sanat eseri haline getiriyor - Özkardeş: - "Atölyemde yer vererek para kazandırdığım arkadaşım beni çok kötü kızdırdı. 'Sana inat bu işi ben yapacağım.' dedim. 'Yapamazsın.' dedi.
O gün bugündür yapıyorum" - "Cam kırılan bir malzeme. Buraya gelen gidenin ilk söylediği şey 'Ama cam, kırılır.' oluyor. Tabii ki kırılacak ama işinize sevginiz, saygınız varsa o işte başarı da var"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya 'da yaşayan Hasan Mahir Özkardeş, arkadaşına inat olsun diye başladığı mesleğinde, sabırla ısıtıp üfleyerek ocakta şekillendirdiği boru ve çubuk camlardan ekmeğini çıkarıyor.Özkardeş, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden tarihi Kaleiçi'ndeki el sanatları atölyesinde, işleri yolunda gitmeyen cam üfleme ustası arkadaşına yer verdi.İlerleyen süreçte arkadaşıyla anlaşmazlık yaşayan Özkardeş, cam üflemenin inceliklerini öğrenip bu işi 24 yıldır meslek haline getirdi.Özkardeş, ortaya çıkardığı birbirinden ilginç cam figürlerden hem gelir elde ediyor hem de yerli ve yabancı turistlere yapım aşamasının inceliklerini gösteriyor. - "Hayatım komple cam"Cam üfleme işine nasıl girdiğini AA muhabirine anlatan Özkardeş, "Sen bu işi yapamazsın" diyerek kendisini kızdıran arkadaşına inat cam sanatına başladığını aktardı.Özkardeş, "Beni çok kötü kızdırdı. 'Sana inat bu işi ben yapacağım.' dedim. 'Yapamazsın.' dedi.
O gün bugündür, 1994 yılından beri hayatım komple cam." diye konuştu.
Cam üfleme sanatının özellikle yabancıların ilgisini çektiğini belirten Özkardeş, yaz aylarında ilginin daha çok olduğunu söyledi.

Ateşi yaktığı zaman insanların yığılmasının, üfleyerek şekillendirdiği camlara ilgiyle bakmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Özkardeş, "Cam kırılan bir malzeme. Buraya gelen gidenin ilk söylediği şey 'Ama cam, kırılır.' oluyor. Tabii ki kırılacak ama işinize sevginiz, saygınız varsa o işte başarı da var." dedi.
- Cezaevinde gönüllü öğretmenlik yaptıÖzkardeş, bir süre önce Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinde üç cam üfleme atölyesi kurduğunu ve üç yıl boyunca orada gönüllü olarak mahkumlara eğitim verdiğini söyledi.

Cezaevindeki kursların 4,5 aylık dönemler halinde yaptığını ve her bir kursta 20 kişiyi eğittiğini vurgulayan Özkardeş, "Bugüne kadar tahliye olan üç mahkumdan birinin atölyesini kurdum. Birine atölyesinde yardımcı oldum, birisi öğrendi ama yapmıyor. En azından 'Bir kişiye ekmek verdim.' diye düşünüyorum. Cezaevindeki üç atölye hala şahane bir şekilde çalışıyor." - Hollanda'da şube açtıBir sene önce Hollanda'da şube açtığını dile getiren Özkardeş, orada cam üfleme sanatına ve eserlerine büyük bir ilgi olduğunu anlattı.Hollanda'da el sanatına olan duyarlılığın üst düzeyde olduğuna işaret eden Özkardeş, Türkiye'de de duyarlılığın arttığını kaydetti.

Sanat Eseri Yabancı Turist Öğretmen El Sanatları Öğretmenlik 

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