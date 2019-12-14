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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cam silmek isterken 11. kattan düşerek can verdi

Cam silmek isterken 11. kattan düşerek can verdi

- olay yerinden detay

Hastane Nadan Gesi 

-- Çevreden detay
-- Binadan detay
-- Olay yeri inceleme detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1835 Sokakta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşen Aydın (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü. Gülşen Aydın'ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı. Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü.
Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (VB- MB-
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