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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

Polis Cenaze Gesi Trol 

-Raziye Topçu'nun cansız bedeni
-Raziye Topçu'nun düştüğü kat
-Olay yeri genel

( KONYA ) KONYA

- Konya’da temizlik yaptığı evde cam silen 44 yaşındaki bir kadın, dengesini kaybedip 1. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebu Suud Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 1. katındaki eve temizliğe giden Raziye Topçu (44), camları sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü. Yaşlı kadını kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kafasının üzerine düşerek boynunun kırıldığı öğrenilen Raziye Topçu'nun, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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