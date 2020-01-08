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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

Derede yatan kadın

İlk Müdahale Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Müdahale
-Olay yeri
-Bina
-Dere
-ambulans

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Pendik Çamçeşme Mahallesinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden kadın binanın yanında bulunan dereye düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven dayayarak kadının yanına inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Ağır yaralandığı öğrenilen kadın, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Ambulansa alınan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralı kadını dereden kurtarma çalışmalarını vatandaşlar panikle izledi.
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