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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cam silerken 3. kattan düşen Iraklı kadın yaralandı, eşi gözyaşlarına boğuldu

Cam silerken 3. kattan düşen Iraklı kadın yaralandı, eşi gözyaşlarına boğuldu

Hastanede yaralı kadının sedyede taşınması

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Gözyaşı Yaralı Kadın 

-Kocasının başında ağlaması
-Kocanın polise olayı anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olayın meydana geldiği bina
-Kadının düştüğü pencere
-Kadının düştüğü yer

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da oturdukları 3. kattaki evlerinin pencere camlarını silerken düşen Iraklı kadın ağır yaralandı. Kadını yakalamaya çalışan kocasının ise kıyafetler elinde kaldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 3 çocuk annesi Şeyma Al Kaysı (27), evlerinin 3. katında pencere camını silerken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada eşinin yanında bulunan Alaa Al Harbi, karısını yakalamak istedi ancak tuttuğu eşinin kıyafeti elinde kaldı. Ağır yaralanan Şeyma Al Kaysı, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede gözyaşı döken Alaa Al Harbi, eşinin pencere camını silerken düştüğünü, yakalamak istediğini ancak eşinin kıyafetinin sıyrılarak elinde kaldığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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