Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cam mozaiğinden yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi İzle

Cam mozaiğinden yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Gaziler Şehit Öğrenciler Irak 

-Açılıştan görüntü
-Başkan Murat Aydın ile röp.
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Beykoz’da 240 bin mozaik parçasıyla yapılan dev Türk Bayrağı ziyarete açıldı İSTANBUL

- Beykoz’da 240 bin cam mozaik parçasından oluşan dev Türk Bayrağı ziyarete açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapımına başlanan cam mozaik bayrak Beykozluların yoğun katılımıyla tamamlandı. Cam mozaik Türk Bayrağının ziyarete açılışı, Barış Pınarı Harekatı şehit ve gazileri anısına yapıldı. Açılışı yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi. Beykoz’da Cumhuriyet’in 96. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapımına 22 Ekim Salı günü başlanan, cam mozaiklerden oluşan dev Türk Bayrağı yapımı tamamlanarak ziyaret açıldı. Açılışa Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda Beykozlu katıldı.
Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi tarafından yapılan cam mozaik Türk Bayrağı, Beykozluların yoğun katılımıyla oluşturuldu. Türk Bayrağının yapımına her yaştan Beykozlu yoğun ilgi gösterdi. Meydandan geçen ilçe sakinleri, çocuklar, gençler ve öğrenciler, cam mozaik Türk Bayrağına parça ekleyerek cam sanatçılarına yardım etti. 240 bin cam mozaik parçasıyla 6 x 4 metre ölçülerinde yapılan dev bayrağın yapımı hemen hemen 1 hafta sürdü. Cam mozaikten oluşan dev Türk Bayrağı, Barış Pınarı Harekatı şehit ve gazileri anısına ziyarete açıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanında kalıcı olarak sergilenmeye başlanan dev bayrak görenleri kendisine hayran bıraktı. Cam mozaiğinden yapılan dev Türk bayrağının açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, “200 yılı aşkın süreçtir sanayi olarak cam burada Beykozlu hemşehrilerimizin katkısıyla üretilmektedir. 240 bin cam mozaikten oluşan bayrağımızı Barış Pınarı Harekatının hatırası olarak Cumhuriyet Bayramımızda inşa etmiş olduk. Bugün de bayrağımızı burada sergiliyoruz. Emeği geçen bütün hemşehrilerimizi kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı. 240 bin cam mozaik parçasından oluşan dev Türk Bayrağı drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı