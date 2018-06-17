Cam kızı adım adım takip edip cep telefonunu böyle çalmış İzle

-Zanlının arkasından takip etmesi

-Yolun karşısına geçmesi

-Alt geçide doğru gitmesi

-Zanlının da arkasından takibe devam etmesi

-Köprü altında telefonu alıp yolun karşısına geçmesi

-Zanlının koşmadan sakin sakin gitmesi

-arşiv görüntüler



( ADANA )- Adana'da tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan cam kemik hastası engelli kızı, zanlının adım adım takip ettikten sonra köprü altında cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı ADANA



- Adana'da tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan engelli kızı zanlının adım adım takip ettikten sonra köprü altında cep telefonunu çalıp çok sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, Camgöz'ün bacaklarının üstünde duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, Camgöz'ün sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken polis cam kızın çalınan cep telefonunu da buldu. Adım adım takip edip köprü altında çaldı Polisin incelediği 200 kameranın ikisinde ise zanlının cam kızı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Cam kız kaldırımdan tekerlekli sandalyesi ile giderken, zanlı da hemen arkasından takip ediyor. Cam kız Atatürk Caddesinden Şehit Komiser Mustafa Sarı alt geçidine doğru gittiğinde de arkasından takibe devam ediyor. Cam kız tam köprü altına geldiği sırada ise arkasından yaklaşıp cam kızın bacağının yanındaki cep telefonu alıp yolun karşısına geçip hiç bir şey olmamış gibi çok sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken polis bu görüntülerden zanlıya ulaştı. (FKE-

