-Anne ve babadan detaylar

-Kızlarının fotoğrafları

-Anne Halime Çam'ın röportajı

-Baba Yaşar Çam'ın röportajı

-Ölen kızın fotoğrafı

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-Not: Açık isimler, Sema Nur Kaya 1996 doğumlu. Hasan Kaya 1990 doğumlu. Yaren Didem Kaya (2)



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) Çam ailesi: "Kızımız intihar etmedi kocası öldürdü"- Kahramanmaraş’ta Çam ailesi, intihar ettiği ileri sürülen kızlarının kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti- Baba Yaşar Çam: "Devletimizden adaletin yerine gelmesini istiyorum"- Anne Halime Çam: “Eşiyle tartışırken vuruldu ama ben kızımın kendini vurduğuna inanmıyorum. Çünkü mermi bir kulağından girip diğer kulağının oradan çıkmış" KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta Çam ailesi, intihar ettiği ileri sürülen kızlarının kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Kocanın 8 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen aile, baktıkları torunlarının velayetinin de kendilerine verilmesini istiyor. Olay, 2 yıl önce Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi’nde yaşandı. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı sık sık kavga eden Sema Nur K, ile kocası H.K. bir gün yine evde tartıştı. Sema Nur’un annesi ve babasının iddiasına göre H.K, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası karısının intihar ettiğini iddia eden H.K, 8 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Kızlarının intihar etmediğini söyleyen anne Halime Çam ve baba Yaşar Çam kızlarını kocası H.K’nin öldürdüğünü iddia etti. Kızının öldürüldüğünü iddia eden anne Halime Çam, torununun velayetinin de kendilerine verilmesini istedi. Çam, “Kızımı ben 2 yıl önce kaybettim. Eşiyle tartışırken vuruldu ama ben kızımın kendini vurduğuna inanmıyorum. Çünkü mermi bir kulağının oradan girip diğer kulağının oradan çıkmış. Birincisi o merminin yan gitmesi gerekirdi. İlk mahkeme oldu ve bizim haberimiz olmadı mahkemeden. Kendisi mahkeme sonunda serbest geziyor, benim kızımı çok dövdü, ayrılmak istedik ayrılmadı ve bizi tehdit etti. Benim bir tek bir kızım vardı onu da öldürdüler. Kızımı toprak aldı bir tanede küçük kızı kaldı bizimle kalıyor. Onun velayetini almak istiyoruz. Kızımın hatırası onu biz büyütmek istiyoruz. O küçük kızın onlarla büyümesini istemiyorum” dedi.

Kızları ölmeden 3 gün önce telefonla görüştüğü söyleyen baba Yaşar Çam, kocasının kızını öldürdüğünü kısa bir süre cezaevinde yatıp serbest bırakıldığını öne sürdü. Olayın Yargıtay’da olduğunu söyleyen baba Yaşar Çam, kızının kocasının tutuklanıp cezaevine konulmasını istedi. Baba Yaşar Çam, “Bir kızım vardı canımdan çok seviyordum ama rahmetli oldu. Fakat katilinin ilk celsede beraat etmesi beni çok yaraladı ve ceza almadı. Kızım ölmeden 3 gün önce beni aradı, ‘baba çocuğumuza bez alacağım bana para gönder’ dedi.

Bende, ‘Tamam kızım’ dedim. O sırada İstanbul’da bulunuyordum. 30’una gelecektim bilet almıştım. Ve ayın 25’ine bana telefon geldi ve vurulmuşa döndüm. Her hafta buraya geliyor ve kızını istiyor. Ben onu görmek zorunda değilim. 8 ay cezaevinde yatıp çıktı. Devletimizden adaletin yerine gelmesini istiyorum. Bu kız da benim torunum falan değil artık öz kızım. Bu çocuğun bizde kalması gerekir ve tek derdim velayetimi alıp bu kıza bakmak istiyorum. Tek derdim bu” dedi.

İddiaların hedefi olan koca H. K sorularımızı yanıtsız bıraktı.

