Çalıştığı taksisi çalınan şoförünün yardım çağrısı - İSTANBUL
- Aracı çalınan taksi şoförünün yardım çağrısı - Cemal Bahadır'ın açıklamaları - Taksi aracının sahibi İdris Aksu'nun açıklamaları Çalıştığı taksisi çalınan şoförünün yardım çağrısı - Başkasına ait takside şoförlük yapan Bahadır, Pazar günü Bakırköy'de erkek ile kadın müşterisinin kavgasına müdahale ettiği sırada çalınan araç için şehrin farklı yerlerine afişler asıyor - Cemal Bahadır: - "34 TFS 72 plakalı aracı gören vatandaşlar lütfen hemen polise ihbar etsin"İSTANBUL (AA) - Çalıştığı taksinin müşterisi tarafından çalındığını belirten Cemal Bahadır, 3 günden bu yana aracın bulunmasını bekliyor.Başkasına ait takside şoförlük yapan Bahadır, 8 Nisan Pazar günü Bakırköy'de erkek ve kadın müşterisinin kavgasına müdahale ettiği sırada çalınan araç için şehrin farklı yerlerine afişler asıyor.Bahadır, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakırköy Sahil Yolu'nda kadın, erkek ve 2 çocuktan oluşan bir aileyi müşteri olarak aldığını, bu kişilerin Şirinevler'e gideceklerini söylediğini ifade etti. Müşterilerin kendisi Bakırköy'de bir süre dolaştırdığını ifade eden Bahadır, "En son Yenimahalle'nin oraya geldik. Orada kadınla çocuklar indi. Adam taksinin ücretini ödedi ve taksiden iner gibi yapıp, inmedi. Bana 'Kumkapı'ya gideceğiz' dedi. Bakırköy'ün içinde trafik vardı. İstanbul Caddesinde trafikten dolayı sahile bağlanamadık. Bu yüzden yürüyüş yoluna yöneldik. Trafik olduğu için kadın peşimizden taksiye binerek, bize yetişti. Aynı kadın müşteri taksiden inerek, yanımıza geldi. Kadın müşteri aracın kaputu üzerine çıktı ve yumruklarıyla cama vurmaya başladı. " diye konuştu. Bahadır, kadının camı kırmasına engel olmak için aracından indiğini, erkek müşterinin ise bu sırada taksinin kapısını kapayarak, içeriden kilitlediğini kaydetti. Erkek müşterinin hareket etmesi üzerine kadının bir anda taksinin üstüne çıktığını anlatan Bahadır, "Kadın, 50 metre daha taksinin üstünde gitmeye devam etti. Taksi durağının orada kadın araçtan düşmüş halde kaldırımda gördüm. Çevredekiler kendine getirmeye çalışıyordu. Adam ise gitmişti." dedi. Bahadır, 3 gündür kayıp olan taksiyi Kumkapı, Zeytinburnu ve Halıcıoğlu'nda görenler olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.Çalıştığı taksinin kötü emeller için kullanılmasından korktuğunu kaydeden Bahadır, "34 TFS 72 plakalı aracı gören vatandaşlar lütfen hemen polise ihbar etsin. " dedi. Taksinin sahibi İdris Aksu da olaya karışan şahıslardan bir an önce taksiyi geri getirmeleri çağrısında bulundu.