Çalıştığı iskelenin halatı koptu, boyacı 9. katta böyle asılı kaldı

-Boyacının kurtarılması



( ADANA ) ADANA



- Adana'da bir apartmanın dış cephesini boyayan bir kişi çalıştığı iskelenin halatının kopması sonucu 9. kattan düşme tehlikesi yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın dış cephesini boyayan Onur Durmuş isimli boyacının üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu. Emniyetini sağlayan güvenlik halatı sayesinde havada asılı kalan Durmuşoğu, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, polise haber verdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine giden özel tim ekipleri, havada asılı kalan Durmuşoğlu'nu kurtarmak için apartmanın 9. katına çıkarak pencereyi kırdı. Ölümle burun buruna gelen boyacı, kırılan pencereden içeriye alınarak kurtarıldı.

