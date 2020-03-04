Çalıştığı iş yerini soyması için anlaştığı hırsızları soydu...Ankara’da film gibi soygun kamerada

--Şahısların pastanede buluşmasından görüntü

--Zanlıların emniyetten çıkarılmasından görüntü

--Genel ve detay



( ANKARA )- Anlaştığı hırsızlarla çalıştığı şirketi soydurdu ANKARA



- Ankara’da bir iş yerinde ön muhasebeci olarak çalışan şahıs, hırsız ayarlayıp soygun planı yaptırarak çalıştığı şirketin paralarını kendisinin bulunduğu araçtan çaldırdı. Olaya ilişkin Ankara ve Bursa’da yapılan operasyonların ardından 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Serhat Mahallesi 1402. sokakta bir aracın önü kesildikten sonra araçtaki iki kişiye biber gazı sıkıldığı ve araçtaki 455 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar bölgesinde bir iş yerinde ön muhasebeci olarak çalışan ve iş yerinin borçlarını dağıtmakla görevli B.Ö., yandaki iş yerinde çalışan arkadaşı H.B.’ye paraya ihtiyacı olduğunu anlatarak, kendilerini soyguna uğramış gibi gösterip iş yerine ait paraları çalabileceklerini söyledi.



H.B. ise bunun üzerine arkadaşı A.C.K.’ye bu soygunu gerçekleştirecek birini aradıklarını anlattı. A.C.K. de daha önce cezaevinde tanıştığı ve Bursa’da ikamet eden arkadaşları A.R.G ve Ü.A.G.’ye ulaştı. Şahıslar, bu soygunu yapmayı kabul ederek aynı gün Bursa’dan Ankara’ya geldi. Ankara’ya gelen A.R.G ve Ü.A.G., bir pastanede H.B. ile buluştu. Şahıslar pastanede buluştuktan sonra olayı gerçekleştirecekleri yere ilişkin keşif ve soygun planı yaptı. Kendilerini gasp etmeleri için ayarladıkları hırsızları soydular 26 Şubat günü öğleden sonra, ön muhasebeci B.Ö., arkadaşı H.B. ile birlikte arabayla bankaya gelerek çalıştığı iş yerine ait 455 bin lirayı çekti ve bankadan çıktı. B.Ö ile H.B. kendilerini soyacak olan hırsızlardan da 100 bin TL’yi gizledikten sonra otomobille yaklaşık 50 metre ilerledi. Biber gazı ile soygun Bu sırada güzergahları üzerinde, B.K.’nin kiraladığı bir araç ile bekleyen A.R.G. ve Ü.A.G., saat 15.50 sıralarında para dolu aracın önünü kesti. Araçtan inen A.R.G., diğer araçtaki iki kişiye biber gazı sıkarak otomobildeki 355 bin TL’yi çaldı ve olay yerinden kaçtı. Ayrıca, A.R.G. ile Ü.A.G.’nin kiralık otomobile de sahte plaka taktıkları belirlendi. Ankara ve Bursa’da operasyon Tüm ekipleriyle çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca saat güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek tüm bu ilişki ağını çözdü. Ekipler, soygunu gerçekleştiren A.R.G. ve Ü.A.G.’yi Bursa’da gerçekleşen operasyonla, ön muhasabeci B.Ö. ve arkadaşı H.B.’yi ise Ankara’da gerçekleşen operasyonla yakaladı. 4 kişi tutuklandı Ön muhasebeci B.Ö., arkadaşı H.B., ve Bursa’da yakalanan A.R.G. ile Ü.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, olayın firari şüphelileri A.C.K. ve B.K.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.



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