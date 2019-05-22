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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı tutuklandı

Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı tutuklandı

ZANLININ ADLİYEDEN ÇIKARILIŞI

( BARTIN )- Demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir hırsızlığı BARTIN

Fabrika Güzergah Jandarma Demir Çelik Hırsız 


- Bartın’da çalıştığı demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, olay gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İnkumu yolu güzergahında devriye görevi yapan İnkumu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi.Uyarılara uymayıp kaçan araç takip sonucunda Topluca köyünde park edilmiş halde bulundu. Aracın kasasında 4,5 ton dökme demir bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, demirlerin bölgede üretim yapan bir demir çelik fabrikasına ait ve çalıntı olduğunu tespit etti. Daha sonra göz altına alınan araç sürücüsü T.D.’nin aynı firmada çalıştığı ve demirleri çaldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AY-
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