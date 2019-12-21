Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu Haberi

Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu Haberi

araçtan detay

Polis Olay Yeri İnceleme Hırsız 

-olay yeri inceleme ekibi çalışması
-araç sahibi ile röp.
-detaylar

( ANTALYA )- Ticari aracın marş dinamosunu çaldılar ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.Olay bu sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin önünde park halinde bulunan 07 LJ 586 plakalı ticari aracın motorunun alt kısmında bulunan marş dinamosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülmek suretiyle çalındı. Sabah karanlığında aracını çalıştırmak istediğini belirten araç sahibi M.O. “Aracım marşa basmayınca kardeşimi aradım. Gelip baktı. Aracın altına baktığımızda cıvata gördük. Altına dikkatlice bakınca marş dinamosunun olmadığını gördük. Hemen polise haber verdik” dedi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili gerekli incelemelerde bulunurken olayın şüphelilerinin bulunması için çalışma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı