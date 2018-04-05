Çalışmaların sürdüğü Konyaaltı Sahil Projesi’nde havadan görüntülendi Haberi

-Sahildeki çalışmalar

-Drone görüntüleri

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( ANTALYA -HD) ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Projesi’nin ilk etabını Nisan ayı sonunda hizmete sunacak. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Konyaaltı Sahili Projesi çalışmaları devam ederken, bazı etaplarda sona gelindi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, varyant, Beach Park’ın belli bir kısmı ile Sealife- Boğaçayı köprüsü arasındaki bölümün Nisan ayı sonunda halkın kullanımına açılması hedefleniyor. Altyapı tamam spor alanları yapılıyor Yaz sezonuna yenilenen yüzüyle girecek sahilin alt yapısı yüzde 100 tamamlandı. Müze Meydanından Boğaçayı Köprüsü’ne kadar olan kısımda kanalizasyon, içme suyu, yangın ve yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 26 bin 721 metre altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Üst yapı çalışmaları kapsamında ticari ünitelerin karkas yapısı tamamlanırken, oyun ve spor alanlarının montajı yapılıyor. Vatandaşın ücretsiz yararlanacağı 10 adet tuvaletin kaba inşaatı tamamlandı. 33 adet büfenin tamamının çelik konstrüksiyon işleri bitirildi, ince işçilikleri başladı.

Peyzaj alanları, araç ve bisiklet yolları ile yürüyüş yolları zemin kaplama imalatlarında ise etap etap sona geliniyor. Varyant bir başka güzel Konyaaltı Sahili’nin benzersiz manzarasının en güzel seyredildiği varyant üzerinde bulunan yol ve kaldırım doğal taşlarla kaplandı. Falezlerin de temizlendiği projede varyanttın eski görüntüsünden eser kalmadı. Proje tamamlandığında falezler gece ışıklandırılacak ve gecesi başka gündüzü başka güzel olacak. Daha önce Konyaaltı Sahil Proje alanından sökülen ve Kepez Santral Kentsel Dönüşüm alanında bakıma alınan ağaçlar da tekrardan projede kullanıldı. Ağaçlar sahiplerinin isimlerinin yer aldığı plakalarla varyantının en güzel noktalarından denizi selamlıyor. Yeşille mavinin buluşması Beach Park’ta sahilden yüksel bir kota sahip yürüyüş yolu önünde bulunan istinat duvarı kaldırılarak sahil kullanımına dahil edildi. Yerine sahille bütünleşen çim alanlar oluşturuluyor. Antalyalılar mavi ve yeşilin en güzel buluşmasını Beach Park’ta yaşayacak. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken, yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikiliyor. Proje öncesi 12 bin 600 metrekare olan sahildeki kapalı alan, metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak düzenleniyor. Daha yeşil bir sahil için gece gündüz çalışan ekipler, peyzaj çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sealife- Boğaçayı köprüsü arasındaki bölümde de hummalı çalışma sürüyor. Projede, üst yapı imalatları ve peyzaj çalışmalarında sona geldi. Bu alanda yolun kuzey kısmında yer alacak olan araç yolu doğal taşlarla kaplandı. Sahil tarafında ise yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve spor alanlarının yer alacağı alanda imalatlar ise devam ediyor.

