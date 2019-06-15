Çalışmalarda sona gelindi...Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajı olacak Karacabey Boğazı Plajı havadan görüntülendi

-yapılacak işletmenin drone ile görüntüsü

-sahilde çalışma yapanlar

-sahilden detaylar

-Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan röportajı

-Karacabey Sahili'nin incelenmesinden detaylar



( BURSA -ÖZEL)- 22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun doğal plajı olan Karacabey Boğazı Plajı yeni çehresi ile görücüye çıkıyor- Sarı ince kumu ve pırıl pırıl denizi ile kilometrelerce uzunluktaki plaj tamamlandığında Samandağı ve Patara plajlarını geride bırakacak BURSA



- Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajı görücüye çıkmak için gün sayıyor. 22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, boğazın Marmara'nın incisi olacağını söyledi.



Karacabey Boğaz’ında bulunan tek parça halindeki 22 kilometrelik sahil, Türkiye’nin en uzun sahilleri Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi’nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sahil projesini hayata geçirdiklerini ve tatilin süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çerçevede konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Özel bir müteşebbise sahil projemiz sayesinde konaklama alanları yaptırdık. Yine Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla konaklama tesislerini önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz. Şu anda arkamızda gördüğünüz orman kampı olarak bilinen, daha önce içerisinde bir butik oteli ihtiva eden ama yıllardan beri bir mezbelelik görüntü arz eden bir mekan vardı. Biz yaklaşık 5 yıldan beri bunun Karacabey Belediyesi’ne kazandırılması noktasında gayet gösterdik ve bu noktada da sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğümüzden Karacabey Belediye’mize kazandırdık. Şu anda proje noktasında çalışmalar gösteriyoruz. Buraya bir butik otel, bungalov evler, aqua park, sosyal tesisleri bir müteşebbis aracılığıyla kazandırmak ve konaklama noktasındaki sorunu da bu tesis vasıtasıyla çözmek istiyoruz” dedi.

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Karacabey’de konaklama konusunda sıkıntılarımız vardı. Dört yıldızlı bir oteli yine yap-işlet-devret modeliyle 2 ay sonra kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yine burada takip ettiğimiz 2 tane kamu kurumuna ait atıl vaziyette alan var. Bu orman kampını turizme kazandırdıktan sonra oraları da kazandırma gayreti içerisinde olacağız. İşte bu konaklama ihtiyaçlarını giderdikten sonra buradaki tatil süresinin uzayacağını ümit ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz sahil projemiz var. Bildiğiniz gibi en uzun sahiller bizde. Burada yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş alanı, bisiklet yolu yaptık. Vatandaşlarımız buranın toparlanmasından, hizmete sunulmasından gayet mutlu. Biz sınırsız ihtiyaçları, kıt imkanlar doğrultusunda en kısa sürede hizmete sokmanın gayreti içerisindeyiz” Yapılan çalışmalarla Bayramdere, Boğaz, longoz ormanları, defne ve ıhlamur ormanlarının Bursa’nın ve ülkenin gündemine girmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Özkan, “Biz proje çalışmalarına önümüzdeki hafta son noktayı koyacağız. Ondan sonra ihaleye çıkıp, yap- işlet - devret modeliyle burayı kazandıracağız. Önümüzdeki sezona bu tesisin biterek Karacabey turizminin hizmetine sunulduğunu inşallah göreceğiz” dedi.



