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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çalışmak için gittiği Ukrayna’da asılı halde bulundu

Çalışmak için gittiği Ukrayna’da asılı halde bulundu

Eşi, babası ve muhtarın konuşması

İntihar Sosyal Medya Cenaze Bulduk Pazar Günü 

-Mehmet Kul'un fotoğrafı
-Aileden detaylar

( SAMSUN )- İntihara şüpheyle yaklaşan ailesi, devletten olayın aydınlatılmasını istiyor SAMSUN

- Samsun'un Vezirköprü ilçesinden 2,5 ay önce inşaatta çalışmak için Ukrayna'ya giden Mehmet Kul (31), diğer Türk işçiler tarafından asılı halde bulundu. İntihara şüpheyle yaklaşan ailesi, devletten olayın aydınlatılmasını istiyor. Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi’nden 2 çocuk babası demirci ustası Mehmet Kul, 2,5 ay önce bir Türk firması vasıtasıyla inşatta çalışmak için Ukrayna'ya gitti. Geçen Pazar günü eşi Dudu Kul’u arayan Türk şantiye şefi, Mehmet Kul’u kaybettiklerini haber verdi. Şantiye şefi, Mehmet’i asılı bulduklarını eşine söyledi.

Acı haberi alan Kul ailesi, büyük şok yaşadı. Mehmet Kul’un cenazesini bekleyen ailesi, devletten olayın aydınlatılmasını istiyor. Acılı eş Dudu Kul, "Eşim 2,5 ay önce Ukrayna’ya çalışmak için gitti. Her şey normal gidiyordu. Geçen günlerde beni aradı. 'Benim telefonumu aldılar, sosyal medya hesaplarımın şifrelerini ele geçirdiler, bana içki içirdiler, beni sarhoş gibi tanıtmaya çalıştılar’ dedi.
Kendisini tehdit ettiklerini de söyledi.

Gel dedim ama kendisini göndermediklerini ifade etti.
Geçen pazar günü şefi aradı. ‘Mehmet intihar etmiş’ dedi.
Kendi isteğiyle intihar edeceğine inanmıyoruz. İnançlı ve namazını kılan birisiydi. Eşim kesinlikle şaibeli bir olaya kurban gitti. Kendisini götüren adamları suçluyordu. Kendisini dışladıklarını söylüyordu. Devlet büyüklerimizden bu olayın aydınlatmasını istiyoruz. Suçlu olanların cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.
Baba Selim Kul, "Bir gün önce konuşmuştuk. Gel dedim. Gelemeyeceğini söyledi.

Çocuğumu rezil ettiler orada. Onu dışlamışlar. Devletimizden yardım bekliyoruz. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Bu olayda şüpheler var” diye konuştu.
Çekalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Zengin ise "Mahallemizden Mehmet Kul, 2,5 ay önce bir Türk firması vasıtasıyla Ukrayna’ya demirci ustası olarak çalışmaya gitti. Geçen cumartesi günü asılı bulundu. Sadece şantiye şefi ailesini aradı. İnşaat firmasının merkezi Ankara’da. Hiçbir yetkilisi ne beni ne de ailesini aradı. Neden bizi aramadılar, insanımızın canı bu kadar kıymetsiz mi? Yetkililerimize, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımıza sesleniyorum. Bu olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı. Geride ailesi, 2 yetimi kaldı. Türkiye’de tekrar otopsi yapılmalı" ifadelerini kullandı. Kul ailesi, Mehmet Kul’un cenazesinin bir an önce Türkiye’ye getirilmesi için de yetkililerden yardım bekliyor.
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