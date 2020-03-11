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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü

Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü

GÖLE DÖNEN YOLLAR

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerinin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi.
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