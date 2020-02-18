Çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı İzle

-Ekiplerin müdahalesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü'nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Gaz kaçağı ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede durduruldu. Olay Yakuplu Mahallesi 92'nci sokakta yaşandı. İSKİ ekipleri sokakta alt yapı çalışması gerçekleştirdiği esnada kepçenin çarptığı doğalgaz borusu patladı. Boru içindeki gaz ortaya çıktı. Uzun süre havaya uçan gazı İGDAŞ ekipleri olay yerine gelerek durdurdu. Patlayan borunun tamir edileceği öğrenildi. Borudan gazın uçtuğu esnada etrafta yanıcı maddenin bulunmamasıyla büyük bir tehlike atlatıldı.



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