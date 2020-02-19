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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çalışır durumda bırakılan otomobili çalan şüpheli kaza yapınca yakalandı - ADANA Video

Çalışır durumda bırakılan otomobili çalan şüpheli kaza yapınca yakalandı - ADANA Video

- Ekiplerin şüpheli kişinin çaldığı ve polisten kaçarken kaza yaptığı araç çevresinde inceleme yapması - Kaza nedeniyle hasar gören otomobil ve minibüs - Zanlının polis aracına bindirilmesi sırasında konuşması Adana 'da çalışır durumda bırakılan otomobili çalan şüpheli kaza yapınca yakalandıADANA (AA) - Adana 'da park halindeyken çalışır durumda bırakılan otomobili çalan şüpheli kaza yapınca yakalandı.Alınan bilgiye göre, Seyhan Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, merkez Seyhan ilçesi Regülatör Köprü'de ters şeritte ilerleyen 01 GZ 852 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheli, araçla bir süre kaçarak merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmeye çalıştı. Otomobili takibi sürdüren ekipler, şüpheliyi park halindeki 01 ABJ 069 plakalı kapalı kasa minibüse çarpınca yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli O.A polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine "Araba çalışır vaziyetteydi. Kendimin zannettim, arabayı alıp bindim." ifadelerini kullandı.Olayla ilgili soruşturma yapan ekipler, otomobilin Kızılay Caddesi'nde yemek yemeye giden sahibinin park halinde çalışır vaziyette bırakmasının ardından çalındığını belirledi.Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının bisiklet çalmak suçundan da kaydı olduğu öğrenildi.

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