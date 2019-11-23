Çalışanlara kıyafet ve renk seçimi konusunda önemli ipuçları

-Nilüfer Bayrak’ın sunumlar yapması

-Katılımcılardan farklı planlarda detay

-Nilüfer Bayrak röp.



( DENİZLİ )- Dağınık ya da işe uygun giyinmemiş insanlar için o işi iyi yapmayacağı algısı oluşuyor- Kariyer yapmak isteyenler işlerine olduğu kadar elbise ve renk seçimine de özen göstermeli DENİZLİ



- İş dünyasında kıyafet ve özellikle renklerin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, doğru elbise ve rengin insanların kendilerini daha fazla ifade edebildiğini bunun yanında dağınık ya da işe uygun giyinmemiş birisi için o işi iyi yapmayacağı gibi bir algı oluşabileceğini vurguladılar. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi birimi tarafından ‘Sen Sus Görüntün Konuşsun’ etkinliği gerçekleştirildi.

DENİB’de gerçekleştirilen etkinliğe firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcileri katıldı.

Eğitim programında ‘gösterge bilimi (semiyotik) nedir? Kıyafetlerimiz neler anlatır, renkler ve anlamları ile kıyafetimiz bizimle aynı dili konuşuyor mu?’ konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitmen Nilüfer Bayrak gerçekleştirilen programda değinilen konular hakkında İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada, İş hayatında kıyafetlerin çok önemli olduğunu özellikle kurumsal hayatta ve geleneksel sektörler olarak adlandırılan bankacılık, finans, hukuk gibi sektörlerde çalışan kişilerin ya da üst düzey yönetici olan kişilerin kıyafetlerine büyük önem vermeleri gerektiği kaydedildi. Bayrak, “Renk kullanımınız da çok önemli, daha otoriter daha güven veren bir ifadeye ihtiyacınız var bu sektörlerde ama hizmet sektöründeyseniz daha samimi görünen kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Erkekler için mesela örnek verecek olursam bir takım elbise yerine tek ceket tek kumaş pantolon ve daha yumuşak renklerde daha homojen bir görüntü ve daha iletişim odaklı bir görüntü sağlamak elinizde” diye konuştu.

“İş hayatı ve sosyal hayatta insanların görünüşlerine bakılarak referans alınıyor” Dağınık ya da uygun giyinmeyen kişilerin işi yapamayacağı algısını oluşturabileceği aynı zamanda kıyafet en büyük referans olduğunu belirten Bayrak açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Doğru giyinmek tabi ki de etkili çünkü kendinizi daha iyi ifade etmenizi daha profesyonel gözükmenizi sağlıyor. Yaptığınız işle ve bulunduğunuz iş ortamıyla uyumlu gözükmenizi sağlıyor. Özellikle de belirli bir kariyer seviyesindeyseniz muhakkak ki çok daha önemli ama yeni işe başlayanlar için de doğru giyinmek ortama, yaptıkları işe uygun giyinmek ve çok daha profesyonel gözükmek onların kariyerlerinde çok daha kolay ve hızlı yol almalarını sağlıyor. İş hayatında da sosyal hayatımızdaki gibi insanların görünüşlerine bakarak en büyük referansı alıyoruz. Dağınık ya da işe uygun giyinmemiş birisi için o işi iyi yapmayacağı gibi bir algı oluşuyor bizde dolayısıyla kariyerinizde ne kadar yükselmek istiyorsanız o kadar giyiminize özen göstermeniz gerekiyor.” “Çok ön plana çıkmak istemiyorsanız daha pastel daha nötr tonları tercih edin” Kıyafetin güzelliğinin yanında aynı zamanda renk seçiminin de önemli olduğunu dile getiren Bayrak, “Renk kullanımı çok önemli kıyafette çünkü hayatın içinde renk çok önemli, birçok kararımızı renklere bakarak veriyoruz. Bir ürünü almaya bir yiyeceği yemeye ya da bir ortama girmeye içinde bulunduğu renklere bakarak karar veriyoruz. Renklerin bizim üzerimizde psikolojik etkileri çok fazla ama her rengin bir olumlu bir olumsuz etkisi var. Dolayısıyla karar verme süresince rengin olumlu etkilerinden mi yararlanacağız, olumsuzlarından mı yararlanacağız onlar çok önemli. Mesela kırmızı renk bir yandan gücü ve otoriteyi simgeliyor ama bir yandan da tehlike ve uyarı simgesi, trafik levhalarının pek çoğunun kırmızı olmasının sebebi bu ama bir yandan da güç göstergesi bütün politikacıların kırmızı kravat taktığını görüyoruz. Renkleri kullanırken de bulunduğunuz ortama, amacınıza ve duruma uygun kullanmanız gerekiyor. Çok ön plana çıkmak istemiyorsanız daha pastel daha nötr tonlarda ya da daha çok dikkat çekmek istiyorsanız daha canlı renklerle bunu sağlamanız mümkün” diye konuştu.





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