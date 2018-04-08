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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çalıntı ürünleri satmaya çalışırken yakalandı - ADANA Haberi

Çalıntı ürünleri satmaya çalışırken yakalandı - ADANA Haberi

- Ürünlerden genel ve detay - Şüphelinin emniyetten çıkmasıÇalıntı ürünleri satmaya çalışırken yakalandı - Adana 'da iş yerinden çalınan tespih, gümüş yüzük, bıçak ve süs eşyası satılmak üzereyken polis tarafından bulundu - Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da iş yerinden çalınan tespih, gümüş yüzük, bıçak ve süs eşyası, satılmaya çalışılırken polis tarafından bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki Recep Balcı'ya ait iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen tespih, gümüş yüzük, bıçak ve süs eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.Polis, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheli Murat G'yi çaldığı iddia edilen ürünleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.Şüpheli, kimliğini bilmediği iki kişinin verdiği ürünleri sattığını, her satıştan pay aldığını iddia etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Murat G'nin yanında bulunan iki çuvaldaki 535 tespih, 369 yüzük, 395 bıçak, 29 anahtarlık ve çeşitli süs eşyası sahibine teslim edildi.

Polis Adli Kontrol Akalan Kamera Irak 

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