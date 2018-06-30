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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çalıntı otomobilleri satan 2 kişi Kocaeli'de yakalandı Haberi

Çalıntı otomobilleri satan 2 kişi Kocaeli'de yakalandı Haberi

Şahısların emniyetten çıkarılması

( KOCAELİ -HD)- Otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirip satıyorlar KOCAELİ

Polis Bild Akalan Polis Ekipleri 


- İstanbul’dan çaldıkları araçların motor ve şasi numaraların değiştirerek satan 2 şahıs Kocaeli’de yakayı ele verdi. Edinilen bilgilere göre, 18 Nisan 2017 günü İstanbul Pendik’teki D.D.’ye ait araç ve yine 30. Aralık 2017’de H.Ç. isimli kişiye ait otomobiller çalındı. Otomobillerinin çalındığını fark eden şahıslar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şüphelileri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek çaldıkları araçlara satan şahıslara yönelik çalışmalarını titizlikle sürdüren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 otomobili Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda araçların motor ve şasi numaralarının değişmiş olduğu tespit edildi. Araçları kullanan şahısların ise otomobilleri satın aldıkları böyle bir durumdan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Polis ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda araçları çaldıkları öne sürülen M.Z.Ö. (43) İzmit’te, E.B. (48) ise Körfez’deki ikametlerinde operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin de daha önce benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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