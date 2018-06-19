Çalınan otomobili bulunan memur çifte sevinç yaşadı - ADANA
- Bulunan otomobilde polisin inceleme yapması - Otomobilden görüntüler - Otomobilin Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirilmesi - Polisin Şamil Kan'a aracının anahtarını vermesi - Kan'ın olayla ilgili açıklaması - Kan'ın otomobile binerek emniyetten ayrılması - Ankara'dan yeğeninin düğünü için ailesiyle Adana 'ya gelen memur Şamil Kan'ın otomobili bayramın üçüncü günü park ettiği yerden çalındı - Polis ekipleri, olayın üzerinden bir gün geçmeden şüpheliyi yakaladı, çalınan otomobili de bularak sahibine teslim etti - Şamil Kan, "Üzerinden 24 saat geçmeden polisimiz buldu. Emniyet güçlerimiz bize çifte bayram yaşattı. Allah onlardan razı olsun"ADANA (AA) - Ankara'dan yeğeninin düğünü için geldiği Adana 'da bayramın son günü çalınan otomobili üzerinden bir gün geçmeden polisin çalışmasıyla bulunan memur Şamil Kan, "Emniyet güçlerimiz bize çifte bayram yaşattı" dedi. Alınan bilgiye göre, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda görevli 63 yaşındaki Şamil Kan, yeğeninin düğününe katılmak için ailesiyle Adana 'ya geldi.Yakınlarının merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evinin yakınına 01 YT 971 plakalı otomobilini park eden Kan, daha sonra aracını bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlattı.Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden otomobili çalan kişinin eşkalini belirledi.Yapılan araştırmayla şüphelinin aynı mahallede yaşayan uyuşturucu bağımlısı Derman D. (21) olduğu tespit edildi.Bunun üzerine ekipler, şüpheli Derman D'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı. - Otomobili, yakıtı bitince bırakmışŞüpheli Derman D'nin, emniyetteki ifadesinde, "aracın kontağının üzerinde olduğunu fark ettiğini, daha sonra araca binip uzaklaştığını, yakıtının bitmesi üzerine de Kazım Başer Mahallesi'ndeki bir parkın yakınına bıraktığını" söylediği iddia edildi.Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Kan'a ait otomobili burada terk edilmiş halde buldu.Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araç daha sonra sahibi Şamil Kan'a teslim edildi.Şamil Kan, otomobili oğluyla kredi çekerek aldıklarını, borcunu ödemeye devam ettiklerini belirterek, "Sanırım anahtarı cebime koymak isterken düşürmüşüm. Çalındığında bayramın üçüncü günüydü. Üzerinden 24 saat geçmeden polisimiz buldu. Emniyet güçlerimiz bize çifte bayram yaşattı. Allah onlardan razı olsun" dedi. Kan, polislerden aracını teslim aldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere ailesiyle yola çıktı.Emniyetteki işlemlerdi tamamlanan şüpheli Derman D, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.