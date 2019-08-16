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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu Haberi

Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu Haberi

Sulama kanalı içerisindeki otomobilin görüntüsü

Bild Sudan Sulama Kanalı 

-Otomobili sudan çıkarmaya çalışan vatandaşların görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü
-Aracın halat bağlanarak sudan çıkarılması

( MERSİN )- Mersin'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu MERSİN

- Mersin'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu. Edinilen bilgiye göre, Serhat Çelik'e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken çalındı. Çalınan otomobilin bulunması için arama çalışmaları sürdüğü sırada, bölgeye yakın civardaki sulama kanalı içerisinde vatandaşlar tarafından bir otomobilin suyun içerisinde olduğu fark edildi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan otomobilin Serhat Çelik'e ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede aküsünün çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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