Çalınan otomobil 16 yıl sonra bulundu - ADANA

- Ele geçirilen otomobillerden genel görüntü - 16 yıl önce çalınan 06 plakalı otomobilden görüntü - Polislerin araçları incelemesi - Araçlardan görüntülerÇalınan otomobil 16 yıl sonra bulundu - Adana 'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma kapsamında aralarında 2002 yılında çalındığı belirlenen bir otomobilin de olduğu 9 araç ele geçirdiADANA (AA) - Adana 'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlatan polis, 16 yıl önce çalındığı tespit edilen bir otomobilin de arasında olduğu 9 araç tespit etti.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlattı.Kontrol noktaları oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği araçları incelemeyi aldı.Araçlardan 8'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, birinin ise 2002 yılında çalındığı belirlendi.Polis, İstanbul'da yaşadığını öğrendiği otomobilin sahibini aracını teslim alması için Adana Emniyet Müdürlüğüne davet etti.Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.