Çalık: 'Yatağa bağımlı kişiler için seçim sandığını eve götüreceğiz' - MALATYA İzle
Çalık: "Yatağa bağımlı kişiler için seçim sandığını eve götüreceğiz" - MALATYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın evde bakım hizmeti alan Hurihan Taylan ve eşi Hasan'ı ziyaret etmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması - Evde bakım hizmeti alan Hasan Taylan'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın evde bakım hizmeti alan Mehmetcan Güngür'ü ziyaret etmesi - Evde bakım hizmeti alan Mehmetcan Güngür'ün konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bu yana ilk kez bir işlem başlatıyoruz. Evde bakımı yapılan, yatağa bağımlı olan kişiler için seçim sandığını eve götüreceğiz" - "İsteyen hastalar da il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunarak, ambulansla oy kullanmaya gidebilir" - Eşi yatağa bağımlı olan 83 yaşındaki Hasan Taylan: - "Seçmen sandığım eve gelecek, bundan daha iyisi olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Eskiden 'arabayla oy kullanmaya getir' diyorlardı. Bizim arabamız yok ki. 20 - 30 lira arabaya vereceğiz ki eşimi okula götürelim, oy kullansın"MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bu yana ilk kez bir işlem başlatıyoruz. Evde bakımı yapılan, yatağa bağımlı olan kişiler için seçim sandığını eve götüreceğiz." dedi. Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde sandığın dezavantajlı seçmenlerin evine kadar götürüleceğini söyledi.
Evde bakım hizmeti alan ve yatağa bağımlı hastaların vatandaşlık görevlerini rahatça yerine getirebilmelerini istediklerini anlatan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu konuda yasal düzenleme yapıldığını aktardı.Çalık, yatağa bağımlı seçmenlerin zahmet çekmeden oy kullanacağını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bu yana ilk kez bir işlem başlatıyoruz. Evde bakımı yapılan, yatağa bağımlı olan kişiler için seçim sandığını eve götüreceğiz. İsteyen hastalar da il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunarak, ambulansla oy kullanmaya gidebilir." diye konuştu. - 481 bin evde bakımı yapılan hasta varTürkiye'de 481 bin evde bakımı yapılan hasta olduğuna dikkati çeken Çalık, oy kullanılan merkezleri engelsiz hale getirmek için Yüksek Seçim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının da gerekli çalışmaları yaptığını, 75 yaşın üzerindeki seçmenlerin giriş katlarda oy kullanabileceklerini kaydetti. - Vatandaşlar "seyyar sandık" uygulamasından memnun83 yaşındaki Hasan Taylan da eşinin yatağa bağımlı olduğunu, seçmen sandığının evlerine gelecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. "Seyyar sandığın" büyük kolaylık olduğuna değinen Taylan, "Seçmen sandığım eve gelecek, bundan daha iyisi olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Eskiden 'arabayla oy kullanmaya getir' diyorlardı. Bizim arabamız yok ki 20 - 30 lira arabaya vereceğiz ki eşimi okula götürelim, oy kullansın." ifadelerini kullandı.Mehmetcan Güngör de geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli duruma geldiğini anlattı.Bugüne kadar tekerlekli sandalyeyle oy kullanacağı okula gittiğini dile getiren Güngör, "Okulda 3 - 4 kişi beni taşıyarak merdivenlerden çıkarıyordu. Eziyetti, başka bir şey değil. Şimdi daha iyi, sandık evime gelecek. Benden daha kötü durumda olanlar var. Yapandan ve yaptırandan Allah razı olsun." dedi