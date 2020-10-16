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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde

- California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde

kurtarılan dağ aslanları

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

Orman Yangınları Hayvan Hayvanat Bahçesi Irak 


- ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında annesiz kalan iki yavru dağ aslanı Oakland Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
ABD'nin California eyaletinde yer alan Shasta County'de orman yangınları devam ediyor. Bölgedeki Zogg yangınında alevler 56 bin dönümlük alanı küle çevirirken 4 kişi hayatını kaybetti, 204 bina da kullanılamaz hale geldi. Orman yangınları, iki dağ aslanını da annesiz bıraktı. Yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan dağ aslanları Oakland Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Yetkililer, yaklaşık 5 hafta olduğu tahmin edilen iki dağ aslanının sağlıklı göründüğünü ve onlara kalıcı bir ev bulunana kadar hayvanat bahçesinin onlar için sevgi dolu geçici bir yuva olacağını belirtti.

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