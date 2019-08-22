- California’da Özel Jet Kalkış Sırasında Alev Aldı Haberi

( CALİFORNİA ) - California’da özel jet kalkış sırasında alev aldı CALİFORNİA
- ABD’nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı. California eyaletinde Oroville Havalimanı’nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu. Oroville’den Oregon’daki Portland Uluslararası Havaalanı’na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü.
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