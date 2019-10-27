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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- California’da orman yangınları söndürülemiyor

- California’da orman yangınları söndürülemiyor

yangından görüntüler

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

Orman Yangınları Elektrik Kesintisi Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Trol 


- ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangını şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. ABD’nin California eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Yetkililer, aşırı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarının yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak yeni tahliye kararı aldı. Söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle San Francisco'nun kuzeyindeki Windsor ve Healdsburg’da yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin zorunlu olarak tahliye edileceği duyuruldu. Kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca California eyaletinin 36 ilçesinde 48 saat veya daha uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağı ve 2 milyon insanın bundan etkileneceği açıklandı. California’daki orman yangınlarında Çarşamba gününden bu yana 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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