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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- California’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor İzle

- California’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor İzle

deprem detayları

( CALİFORNİA ) - California’da artçı sarsıntılar devam ediyor CALİFORNİA

Deprem Artçı Sarsıntı Borat Fay Hattı Deprem Anı 


- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki ve bu sabah yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları artarak devam ediyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz saatlerde aynı bölgede 7.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 4 Temmuz’da gerçekleşen depremin ardından bugün gerçekleşen deprem California’da son 20 yılda gerçekleşmiş en büyük deprem olduğu kaydedildi. Depremin ardından gelen ilk artçı ise 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Bölgede bulunan acil durum ekiplerinden ilk alınan bilgiye göre, deprem merkezine en yakın yerleşim yeri olan Ridgecrest şehri ve çevresinde bazı yangınlara sebep oldu. Bölgedeki 3 bin kişinin de elektrikleri kesildi. Depremden en etkilenen bölgelerden biri olan Trona’da yaşayan ve deprem anında kasaba dışında olan Winter Wilson, “Yerin yarıldığını söylüyorlar” diyerek eve gelmemesinin söylendiğini belirtti.
Bir başka Trona sakini olan Ivan Amerson’da bölgede “büyük bir hasar” olduğunu söyleyerek evlerin temellerinden ayrıldığını söyledi.

Ayrıca Trona’ya giden yol, düşen kayalar nedeni ile ulaşıma kapandı. Fay hattı büyüyor Caltech Laboratuvarı Sismoloğu Lucy Jones, 7.1 olarak gerçekleşen depremin daha önce gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremden 10 kat daha güçlü olduğunu belirtti.
Jones ayrıca depremin gerçekleştiği fay sisteminin 40-50 kilometre uzamış olabileceğini söyledi ve “fay hattı büyüyor” dedi.
7.1 gerçekleşen bir depremin artçılarının 6 civarında olabileceğini ifade eden Jones, halkı hazırlıklı olma konusunda uyardı. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu sismoloğu Robert Graves de yaptığı açıklamada “Yüzde 5 ihtimal ile bu depremi daha büyük bir deprem takip edebilir” dedi.
California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada “California’da gerçekleşen depremler sebebi ile Valilik Ofisi Acil Durum Servisi Ofisinin çalışmalarını en yüksek seviyeye çıkarttım ve eyalet bölgesel ilk yardım ekiplerine yardımı koordine ediyor” diye konuştu.
Deprem Las Vegas’tan Meksika’ya kadar geniş bir bölgede hissedildi.
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