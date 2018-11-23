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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çaldıran şehidi memleketine uğurlandı İzle

Çaldıran şehidi memleketine uğurlandı İzle

Törenden görüntüler

Şehit General Saygı Duruşu Sivil Toplum 

-Şehidin uğurlanması
-Şehit foto

( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammed Can Sevim, düzenlenen törenle memleketine gönderildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı.
Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından okunan duanın ardından şehit Muhammed Can Sevim’in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Aydın’a uğurlandı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
(ATL-ŞAK-
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