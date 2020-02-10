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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

iş makinesinin yolu açması

İş Makinesi Kar Kalınlığı Kar Küreme Aracı Kar Yağışı Trol 

-yoldaki tırlar
-gece çalışma

( VAN ) VAN

- Van’ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolunda zincirli araçlara geçi veriliyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi’nde 1 rotatif kar savurma aracı, 2 greyder, 3 kamyon kar küreme aracı ile birlikte 7/24 mesai harcıyor. Ekipler, bir taraftan kar kalınlığın yer yer bir metreyi bulduğu bölge çalışma yürütürken, bir taraftan da zincirsiz tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Yazlık lastik ve zincirsiz yola çıkan bazı tırlar, makas atarak yolu kapatınca yolda uzun kuyruklar oluşuyor. (EKİP-ŞAK-Y)
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