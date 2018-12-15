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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çaldıran'da terör operasyonu

Çaldıran'da terör operasyonu

Jandarmanın kırsal alandaki çalışması

Elektrik Kablosu Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına terör örgütü PKK tarafından asfaltın altına kazılan çukurda 2 adet tüp ile 100 metre kablo ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; Çaldıran ilçesi Kuskunkıran Mahallesi'ne bağlı Serpmetaş mezrası kırsalında, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacak malzemelerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine; Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca 15 Aralık 2018 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda Serpmetaş yolu üzerinde, asfaltın altında; 60 santim çapında, 50 santim derinliğinde, önceden kazıldığı değerlendirilen bir çukur tespit edilmiş, çevrede yapılan detaylı incelemede; çukura 166 metre mesafede, leçelik alanda, üzerleri siyah ve mavi renkli poşetler ile örtülü halde 2 adet 12 kilogramlık tüp ile 100 metre elektrik kablosu tespit edildi. Tüplere el konulurken, asfaltın altındaki çukur, Çaldıran Belediyesi tarafından, herhangi bir tuzaklamaya engel olacak şekilde kapattırıldı. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
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